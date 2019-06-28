Екатеринбурженка, занявшая восьмое место в конкурсе бикини, подала в суд на организаторов

Жительница Екатеринбурга Екатерина Мак подала иск на организаторов конкурса «Мисс Бикини Екатеринбург». Его проводили представители аквапарка «Лимпопо» – ООО «КИТ». Девушка, занявшая восьмое, место требует присудить ей победу, потому что, по ее мнению, у остальных участниц голоса были накручены.

Конкурс проходил онлайн – участницы выкладывали свои снимки в бикини в соцсети, а та, что набрала больше лайков, побеждала. Как объяснила Мак, в течение всего срока конкурса она лидировала, накануне подведения итогов у нее было 2700 голосов, однако многие участницы в финальный день резко опередили ее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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