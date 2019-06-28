Уральские леса спасают от пожара с помощью «Мегафона»

Компания «Мегафон» и Уральская база авиационной охраны лесов с помощью онлайн-видеомониторинга следят за 15 лесничествами в Свердловской области. Сотовый оператор установил купольные сетевые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов на антенно-мачтовых сооружениях в этом году. Камеры могут вести наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов и в режиме реального времени передавать данные по защищенным каналам связи. Кроме того, сведения на пульт диспетчеров отправляет и беспилотный летательный аппарат, который Уральская авиабаза использует при обследовании лесных территорий, не охваченных видеомониторингом. С помощью такой системы «Мегафона» только за последний месяц ликвидировали три лесных пожара.

«Автоматизированная система дистанционного видеомониторинга помогает обнаружить лесные пожары на ранней стадии. Это дает возможность быстро отреагировать на возгорание и оперативно его устранить при помощи наших наземных служб. Десятая часть возгораний ликвидируется на ранней стадии благодаря этой системе. Выручает и беспилотник. Недавно с его помощью удалось обнаружить и быстро потушить огонь рядом с поселком Шабровским. Поэтому для нас очень важно бесперебойное функционирование всей системы видеомониторинга, и в этом мы надеемся на «Мегафон», – рассказал исполняющий обязанности директора ГБУСО «Уральская база авиационной охраны лесов» Денис Шуплецов.

«В этом году по задаче авиабазы мы значительно расширили и усовершенствовали работу онлайн-системы дистанционного мониторинга. «Мегафон» не только обеспечивает техобслуживание, но и берет на себя поставку оборудования, его подключение к системе электроснабжения, монтаж, организацию защищенных каналов связи, работу серверного оборудования и круглосуточную техническую поддержку пользователей. Иными словами: данный проект мы организуем «под ключ», – прокомментировал Антон Чернышов, руководитель по работе с государственными клиентами «Мегафона» на Урале.

Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров «Мегафон» и Уральская авиабаза впервые запустили еще в 2014 году. Тогда география проекта охватывала 24 населенных пункта. В этом году дополнительные камеры установили еще на 15 точках: в Сысертском, Нижнетагильском, Невьянском, Тугулымском, Сухоложском, Тавдинском, Ирбитском, Алапаевском, Кушвинском, Сотринском, Верхотурском, Березовском, Режевском, Синячихинском лесничествах. Теперь «Лесохранитель» в Свердловской области подключен на 71 станции видеонаблюдения.

Екатеринбург, служба информации

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