В Заречном четвертый день горит мусорный полигон

В Заречном с 25 июня горит мусорный полигон – в течение четырех дней сотрудники свалки и пожарной службы борются с тлеющим очагом возгорания.

Первое сообщение, по информации информационного отдела местной мэрии, поступило рано утром во вторник. Открытый огонь был практически сразу же ликвидирован, однако осталась и закрытая часть, которая дымит. «Открыть его нельзя – в этом случае огонь может распространиться. Остается бороться с тлеющим очагом другими способами. Сотрудники полигона проводят обваловку очага подвозимым грунтом, на полигон завезено уже 480 тонн, обеспечена дополнительная изоляция полигона, проводится круглосуточный визуальный контроль, участок с очагом возгорания выведен из производственного процесса. Пожарные службы ежедневно обеспечивают проливку полигона водой», – сообщили в местной управе.

По информации центра гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России, атмосферные замеры вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Екатеринбург, Елена Сычева

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