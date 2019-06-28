В Тагиле под суд пойдут два похитителя денег – они обобрали сироту

В Нижнем Тагиле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей – их обвиняют в похищении денег у сироты. Обманщики обобрали несовершеннолетнего воспитанника детдома, выманив у него сбережения с пенсии по потере кормильца. Общая сумма – 570 тысяч рублей.

Обманщикам грозят сроки за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые ввели сироту в заблуждение, убедив его в том, что деньги со счета в банке может кто-то похитить, и забрали всю сумму, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Еще в ходе следствия имущество одного из обвиняемых было арестовано на 100 тысяч рублей в качестве обеспечения. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский райсуд Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Елена Сычева

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