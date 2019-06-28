Центр Екатеринбурга досрочно встал в пятничные пробки

В центре Екатеринбурга сегодня заметно осложнено движение на дорогах. Серьезные пробки наблюдаются на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Первомайской, Свердлова, Мамина-Сибиряка, Луначарского и Восточной, хотя до завершения рабочего дня и часа пик еще несколько часов. Вероятно, это связано с подготовкой площадок фестиваля Ural Music Night, который начнется сегодня вечером.

В целом дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 6 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

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