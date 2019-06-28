Первоуральску предложили программу развития, которая потребует миллиардов – в том числе из бюджета (ФОТО)

Руководитель «Центра аналитики города» при экономфаке МГУ Сергей Капков сегодня в ИКЦ Первоуральска презентовал программу комплексного развития города, которая должна стать федеральным пилотным проектом для преображения промышленных моногородов по всей России. Заказчик программы – группа ЧТПЗ – потратит 70 миллионов рублей на разработку мастерплана, но дальнейшее финансирование будет поделено между предприятием и бюджетами всех уровней. Каким будет процентное соотношение трат – ответить пока никто не готов. Да и конечная стоимость глобального проекта пока неизвестна, но, как полагает Сергей Капков, реализация займет 5-7 лет, и каждый год потребуется вливание не менее 1 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мастерплан со сметой программы будет подготовлен к декабрю 2019 года. Планируется задействовать четыре источника финансирования: государственно-частное партнерство, 12 федеральных программ, на участие в которых может подать заявку муниципалитет, пять областных программ и федеральная программа «Развитие моногородов».

Сергей Капков рассказал, как именно его команда собирается переделывать Первоуральск в современный и комфортный город.

В первую очередь специалисты определят несколько приоритетных направлений для города – это озеленение, система уличного освещения, решение проблемы пробок и пешеходных пространств, благоустройство дворов. «Наша задача – не столько благоустроить, сколько изменить культуру повседневности. Сегодня мы изучаем город, его дефектовку, каждый двор, каждую контейнерную площадку. Это позволит выявить культуру потребления жителей, ведь каждый горожанин использует всего 5-8% территории города, это его ежедневный маршрут, и важно, чтобы эти маршруты были комфортными», – отметил эксперт.

К сильным сторонам Первоуральска он отнес близость к Екатеринбургу, ярко выраженный рельеф города, развитую промышленную инфраструктуру, наличие ИКЦ и потенциал молодежи.

Слабых сторон оказалось чуть больше: неудобная городская среда, отсутствие разнообразного досуга для жителей разного возраста, изношенность коммунальной инфраструктуры, непривлекательный внешний вид и «захламленность» фасадов, маятниковая миграция. Но при должном подходе все эти недостатки легко исправить, заверил Капков.

В качестве решения предлагается сделать прогулочную зону на проспекте Ильича с открытием множества кафе и закусочных (нужно убеждать бизнес), обустроить площадь Победы и Дворца водных видов спорта, реконструировать набережную. Изменения должны проходить в стиле нового бренда Первоуральска – город трубников. Например, ночью будут подсвечиваться трубы завода, а скамейки и другие малые архитектурные формы будут иметь единый дизайн. Причем изготовление элементов благоустройства хотят отдать преимущество местным компаниям.

По окончании доклада было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках программы развития Первоуральска. Подписи оставили губернатор Евгений Куйвашев, глава города Игорь Кабец, акционер ЧТПЗ Андрей Комаров и разработчик концепции Сергей Капков.

На брифинге участники встречи заявили, что в случае успеха опыт преображения Первоуральска может быть распространен другие свердловские города. Однако общую стоимость программы никто не назвал.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День» о том, в каком соотношении бюджет – предприятие будет проходить финансирование, Андрей Комаров ответил: «Когда будут расставлены приоритеты, мы уже вернемся к вопросу об участии ЧТПЗ в конкретных проектах по благоустройству Первоуральска. Нам кажется логичным, что градообразующее предприятие участвует в этих программах. С городом мы делаем очень много совместных проектов. Эта программа позволяет собрать все эти проекты вместе, внутри программы комплексного развития и завершить эту работу. Мы платим в бюджеты всех уровней сумму в размере 8,5 миллиардов рублей ежегодно. Нам кажется, что вклад ЧТПЗ должен быть значительным».

Губернатор Евгений Куйвашев добавил, что проекты будут утверждаться ежегодно, и финансирование будет проходить в соответствии с тем, в какие программы войдут проекты благоустройства – городские, региональные или федеральные.

Первоуральск, Валентина Ярославцева

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