Водоканал будет менять трубы на участке, где уложили новый асфальт

МУП «Водоканал» сегодня опубликовал документацию к аукциону по ремонту водовода на улице Малышева от дома № 101 до улицы Гагарина. Работы обойдутся более чем в 27 млн рублей, как указано в техзадании, срок окончания работ – 31 августа.

Этот участок дороги отремонтировали в июне, однако в Водоканале заверили, что ремонт водовода никак не скажется на состоянии дорожного полотна. Коммунальщики не будут снимать асфальт, ремонт будет идти через колодцы. Водовод 500 мм, на котором будут идти работы, питает ЖБИ, Синие Камни и Втузгородок. Последние несколько лет ежегодно на Малышева в районе пересечения с Генеральской (что попадает в ремонтируемый участок) начинаются раскопки из-за проблем на сетях. Ремонт анонсировали весной, тогда же сообщалось, что «для проведения перечисленных работ будет необходима организация кратковременного сужения проезжих частей». В Водоканале сегодня уточнили, что движение будет ограничиваться не из-за раскопок на свежеуложенном асфальте, а потому что потребуется место для техники.

Добавим, с первых чисел июня Водоканал занимается работами на улице Малышева от Восточной в сторону центра, идут работы по ремонту канализации. Это существенно сказалось на дорожной ситуации – на Малышева, которая в часы пик стабильно не справляется с трафиком, а сейчас перекопана на разных участках дорожниками, в каждую сторону проезд идет по трем полосам, крайние правые отдали для общественного транспорта, левые закрыты из-за ремонта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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