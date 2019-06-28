В ирбитском музее ИЗО нашли еще один подлинник Рубенса – его начнут показывать в августе

В ирбитском музее изобразительных искусств нашли еще один подлинник Питера Пауля Рубенса. На сей раз это полотно «Положение во гроб». Картину передали в Ирбит из Эмритажа в прошлом веке, считалось, что это копия. Однако директор и основатель музея Валерий Карпов заподозрил, что это может быть картина кисти самого живописца, и экспертиза эту догадку подтвердила.

Пока что полотно не выставляют, его покажут посетителям музея в августе. Несколько лет назад картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» после такой же экспертизы тоже оказалась подлинником Рубенса. Помимо того, в музее есть работы Гойи, Ван Дейка, Тинторетто, Да Винчи, Дюрера.

«Мы приехали в Ирбит посмотреть на «Марию Магдалину» Рубенса: в 2012-м выяснилось, что это не копия, а подлинник. Но! Позавчера стало известно, что и еще одна копия Рубенса, которую в 1970-е Эрмитаж отдал Ирбиту, «Положение во гроб», – тоже не копия! Стопроцентный Рубенс, даже ученики не подмалевывали. И директор музея нам картину показал, хотя она еще не экспонируется. Получается, из 10 картин, отданных Эрмитажем в захолустье, – два Рубенса и один Ван Дейк. А добыл их в 1976-м молодой искусствовед Валерий Карпов (на фото), обладающий невероятным чутьем, упорством и желанием развивать невежественных сограждан. Придется еще ехать, коллекция тут просто бомбическая. Редкие гравюры (даже и Леонардо), офорты Дюрера, Гойи, того же Рубенса, Хогарта, импрессионисты, экспрессионисты – просто рай какой-то», – написала в своем фейсбуке посетительница музея Таня Пелленен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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