Каменцы сообщают о взрыве на КУМЗе

Пользователи социальных сетей сообщают, что сегодня в Каменске-Уральском на металлургическом заводе произошел взрыв. ЧП, по неподтвержденным данным, случилось в цехе № 36, где при термообработке металла взорвался компрессор.

По информации «Радиоперехвата Каменск-Уральского», на которую ссылаются местные паблики, пострадали два рабочих, которые получили ожоги. Такие же данные публикует портал «КУ66.ру». Также сообщается, что эвакуации других работников не потребовалась – открытого горения удалось избежать.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили «Новому Дню», что подразделения ведомства не привлекались к ликвидации последствий данного инцидента.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

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