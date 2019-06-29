В Екатеринбурге после пожара в расселенном доме обнаружены трое погибших (ФОТО)

На окраине Ботаники сегодня рано утром сгорел пустующий двухэтажный дом по улице 8 Марта, 204/5. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров – сгорели кровля, перегородки и перекрытия. Дом был давно расселен и готовился под снос. Но во время разбора обломков в нем были обнаружены тела трех человек. Предположительно, это были бомжи.

В следственном управлении СК по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные очевидцы пожара. «Сыщики уголовного розыска, работающие на месте ЧП, предварительно установили, что одним погибшим является мужчина, а вторым – женщина. Тело третьего человека идентифицировать сейчас не представляется возможным, так как оно до неузнаваемости повреждено огнем. Не исключено, что причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем, но проверяются и иные версии», – сообщил руководитель пресс-службыГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В рамках уголовного дела будет проведено несколько экспертиз, чтобы установить очаг возгорания и точную причину смерти погибших.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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