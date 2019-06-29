В Екатеринбурге эвакуировали жильцов жилого дома рядом с горящей «заброшкой» (ФОТО)

На углу улиц Азина и Мамина-Сибиряка горит четырехэтажный пустой дом, который ранее был отселен. Возгорание произошло на 2 и 3 этажах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара на данный момент – 70 квадратных метров.

На место стянуты семь единиц пожарной техники. Угрозы распространения огня нет. Но рядом с горящим зданием вплотную стоит жилой дом. Из него были эвакуированы 10 человек.

Пострадавших нет. Сейчас пожарные продолжают тушить огонь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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