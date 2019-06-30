В Свердловской области только один пляж признан безопасным

Сотрудники МЧС усилили патрулирование водоемов и предупреждают население, где купаться небезопасно. С мая в Свердловской области утонули 15 человек, среди них 5 детей. Все дети находились у воды без присмотра взрослых.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в регионе открыт только один безопасный пляж – в городе Новоуральске. Необорудованные же места представляют опасность для жизни и здоровья. В других муниципалитетах сотрудники МЧС обходят прибрежные территории и общаются с купальщиками на диких пляжах. Например, в Верхотурском округе к этой работе привлекли сельских старост. В Серовском округе в эти выходные профилактические рейды проходят на побережье реки Каквы.

Екатеринбург, служба информации

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