Водитель погиб после наезда на лося

Минувшей ночью на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск случилось ДТП. Автомобиль «Дэу» ехал в сторону Екатеринбурга, на 35-м километре машина сбила лося, перебегавшего дорогу. 23-летний водитель погиб на месте, два пассажира – молодой человек и девушка-подросток получили травмы. Животное не выжило.

Сотрудники Госавтоинспекции после замеров на месте аварии пришли к выводу, что предварительной причиной наезда на лося стало несоблюдение скоростного режима. Все обстоятельства ДТП установят в ходе расследования, по итогам которого будет принято мотивированное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД напомнили, что с начала 2019 года только в городе Березовском произошло уже четыре аварии, связанных с наездом на животных.

«Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешённую, обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные», которые устанавливаются именно в местах, где фиксируются случаи выхода животных на дорогу», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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