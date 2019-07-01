Стало известно точное время открытия Макаровского моста

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге наконец-то запустят движение по Макаровскому мосту, что сильно снизит заторы в центре города. В пресс-службе администрации города рассказали, что открытие запланировано на 13 часов. Скорость движения будет ограничена – 20 км/ч. Это связано с тем, что работы на мосту будут продолжаться, строители занимаются пешеходной частью. Движение пустят по новой части моста – по одной полосе в каждую сторону.

Напомним, 27 июня на брифинге председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин говорил, что Макаровский мост точно откроют 1 июля, но ждать этого с самого утра не стоит. Планировалось, что движение запустят только ближе к вечеру. Также обсуждалось, какое ограничение скорости оставить – 20 или 40 км/ч.

Трамвайное движение должны запустить к 1 сентября, для пешеходов новый мост будет открыт также с сентября, пока они могут ходить только по старой части моста.

Екатеринбург, служба информации

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