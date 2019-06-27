Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат (ФОТО)

Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру. Движение пустят по новой части моста – по одной полосе в каждую сторону. Но из-за того, что строительство сооружения продолжится, введут ограничение по скорости движения.

«Я думаю, мы оставим ограничение в 20 км/ч, может быть, в 40. Камеры, естественно, появятся. В понедельник после нанесения временной разметки все предъявим ГИБДД, вместе с ГИБДД оценим решения и после их одобрения откроем движение. [Это случится] не прям утром, ближе к вечеру, думаю, на часы пик не стоит рассчитывать и пока выбирать маршруты, которыми двигались ранее», – рассказал сегодня председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин.

Рабочие сейчас занимаются финишным покрытием моста, уложенный асфальт выглядит зернистым.

Но новый слой накладываться не будет – по словам представителя генподрядчика, замдиректора по производству ГУДСР Алексея Павловского, это такая технология, когда после открытия движения по мосту он изменит свою структуру и станет гладким. Сметанин уточнил, что в зависимости от работ временная разметка будет меняться, и попросил автомобилистов ее не игнорировать. На днях прочность моста проверяли КамАЗами – визуально, отметил Сметанин, все в порядке, но результаты замеров будут в пятницу.

Все работы идут по графику, непогода особо не сказывается. Однако, отвечая на вопрос журналистов, существует ли возможность укладывать асфальт в дождь, Павловский с улыбкой заметил: «Нет. Таких технологий на территории Российской Федерации, к сожалению, пока нет».

На мосту также идет монтаж опор освещения – оно пройдет по северной (новой) части путепровода. Обустраивается трамвайное полотно и контактная сеть для трамваев. Однако пока и для трамваев, и для пешеходов новый мост будет закрыт – его откроют после 1 сентября. Монтируются шумозащитные экраны, к слову, пешеходные дорожки и велодорожки пройдут за ними и будут приподняты над проезжей частью.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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