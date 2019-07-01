УрО РАН: за 20 лет создано всего 10 отечественных лекарств, в том числе два – на Урале

За последние 20 лет в России было создано всего 10 инновационных лекарств, в том числе два – на Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пресс-конференции один из ведущих химиков-органиков России, академик РАН Олег Чупахин. По его словам, одна из причин этого – в деструктивных изменениях в отрасли, которые произошли со времен перестройки. Была разрушена цепочка академия (которая занималась фундаментальными исследованиями) – отраслевые институты – фармакологическая промышленность. «Академия не должна заниматься внедрением, – считает ученый. – Кроме того, лекарство не может быть создано одним человеком – химиком или врачом. Это межотраслевой процесс. Поэтому, приходя в аптеку, мы видим там в основном импортные лекарства, созданные сверхкорпорациями, у которых есть такая возможность. Создание одного препарата на Западе обходится в среднем в миллиард долларов и десять нет».

Впрочем, на Урале за последние годы все же было создано два препарата – триазаверин, который будет использовать, в том числе для лечения клещевого энцефалита, и лизомустин – препарат, который используют для лечения рака легкого и злокачественной меланомы.

Уральские врачи начали назначать триазаверин

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