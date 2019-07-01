Откачку шахтных вод из затопленного Буланаша взяла под контроль прокуратура

На откачку подземных вод с подтопленных участков поселка Буланаш из областного бюджета выделено 16 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, в мае из-за несвоевременной откачки подтопило 16 садовых участков, поселковое кладбище, а также фундаменты очистных сооружений поселка, обеспечивающие функционирование системы канализации. Сейчас подтопление ликвидировано, ситуация остается на контроле прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», угроза над поселком нависла несколько лет назад из-за поломки двух насосов, откачивающих воду из законсервированных шахт. Сам поселок в свое время строился как населенный пункт, предназначенный для обеспечения добычи угля. В 2006 году по программе реструктуризации угольной промышленности страны шахты были затоплены. Глубина ствола составляет 530 метров. Изначально, согласно нормативу, допустимым уровнем воды считался уровень в 160 метров – для его поддержания постоянно работали два насоса.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 01.07.19

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