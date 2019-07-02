Форекс-дилер ЦАФТ попал под уголовку: полиция ищет пострадавших клиентов

По факту деятельности «Центра аналитики и финансовых технологий» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Полицейским известно о 20 случаях, когда форекс-дилер оставил клиентов без денег, УМВД ищет других пострадавших.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали о схеме, которой работает ЦАФТ. Гражданам предлагается трудоустройство, суть работы – вкладывать деньги и играть на бирже «Форекс». Однако, по версии следствия, на деле не доходило даже до этого аналога «русской рулетке» на валютном рынке: люди вносили деньги на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade-Dj, затем управление этими счетами переходило к сотрудникам ЦАФТ, и клиент полностью терял деньги. Людям объясняли, что торговля на бирже оказалось неудачной, но на самом деле деньги просто были похищены.

«В настоящий момент в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тысяч до 1,5 миллионов рублей. По факту незаконных действий ООО «ЦАФТ» Следственным управлением УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой», – прокомментировали в пресс-группе УМВД. Полицейские ищут других пострадавших – клиентам ЦАФТ стоит обратиться в дежурную часть городского УМВД: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 74. К заявлениям необходимо прилагать копии документов, полученных от сотрудников ООО «ЦАФТ».

Добавим, ЦАФТ считается «преемником» компании TeleTrade – у этого форекс-дилера отозвали лицензию, владельца компании объявили в розыск. «Центр аналитики и финансовых технологий» зарегистрирован в Перми, но имеет офисы во многих городах России. В Екатеринбурге ЦАФТ работает на Радищева, 33, ранее их офис располагался в БЦ «Онегин».

Екатеринбург, служба информации

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