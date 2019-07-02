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Вторник, 2 июля 2019, 12:58 мск

Новости Екатеринбург

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«Наша деятельность легитимна», – в ЦАФТ прокомментировали уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества (ФОТО)

Екатеринбургский офис «Центра аналитики финансовых технологий» продолжает свою работу, несмотря на возбужденное уголовное дело по факту мошенничества. Как заявил «Новому Дню» руководитель офиса Александр Ахрамков, их фирма занимается консультированием в области экономики, финансами клиентов не управляет и их деятельность абсолютно легитимна. «Мы готовы помочь следствию во всем разобраться», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, сегодня УМВД по Екатеринбургу сообщило о том, что по факту деятельности «Центра аналитики и финансовых технологий» возбуждено уголовное дело. «В настоящий момент в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тысяч до 1,5 миллионов рублей. По факту незаконных действий ООО «ЦАФТ» Следственным управлением УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой», – сообщили в пресс-группе УМВД. Там также отметили, что ищут и других пострадавших от действий компании.

В УМВД по Екатеринбургу описывали схему, по которой работает ЦАФТ, следующим образом. Гражданам предлагается трудоустройство, суть работы – вкладывать деньги и играть на бирже «Форекс». Однако, по версии следствия, на деле не доходило даже до этого аналога «русской рулетке» на валютном рынке: люди вносили деньги на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade-Dj, затем управление этими счетами переходило к сотрудникам ЦАФТ, и клиент полностью терял деньги. Людям объясняли, что торговля на бирже оказалось неудачной, но на самом деле деньги просто были похищены.

В екатеринбургском офисе ЦАФТ на Радищева, 33 «Новому Дню» заявили, что компания занимается консультированием, их сотрудники рассказывают клиентам о ликвидных и легитимных инструментах, чтобы преумножить уже имеющиеся активы. «Есть человеческие факторы, связанные с тем, что человек вопреки всем правилам, возможно, приобретает актива больше или меньше доступного. Происходит момент такой, что человеку не удалось заработать – он будет винить того человека, к которому обращался за помощью. Вы помните 2017 год, когда биткоин достигал стоимости 20 тысяч долларов? Многие жители Екатеринбурга приобретали по той стоимости криптовалюту, не разбираясь в инструменте, не разбираясь полностью в том, как можно в дальнейшем на них заработать, а просто на хайпе, – заявил Ахрамков. – Деятельность органов нам известна. Мы знаем, что сейчас они собирают опросы со свидетелей, разобравшись в моментах управления активами своих потерпевших, они смогут в дальнейшем конструктивно прийти к решению. Мы всячески стараемся помочь следствию разобраться в этом полностью».

Руководитель офиса ЦАФТ в Екатеринбурге Александр Ахрамков уверяет, что их компания на форексе не играет, сотрудники не могут управлять финансами клиентов. «Мы исключительно занимаемся консультацией в области финансовых активов. Мы можем дать рекомендации в качестве доверительного управления, предоставить площадки, на которых пользователи могут сами выбирать инструменты и совершать торговые операцию», – говорит собеседник агентства.

Екатеринбург, служба информации

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