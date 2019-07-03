Глава Общественной палаты Екатеринбурга: горожане вымещают злость на муниципалах за решения других

Горожане, в том числе и жители Екатеринбурга, склонны вымещать на муниципальных властях недовольство за решения, принятые совсем на другом уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня новый председатель общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев на презентации книги политтехнолога Андрея Мозолина «Аналитический конструктор: методы решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере».

По мнению Косинцева, непопулярные решения других уровней власти приводят к нестабильности в территориях, и эксперту следовало бы обратить внимание и на эту проблему.

Первый зам руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, напротив, возразил, что он бы не стал углубляться в такие дали.

Мозолин ответил, что та же мусорная реформа в его книге разбирается как кейс, но только с точки зрения главы муниципалитета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.19

Топ-менеджер «Титановой долины» попал под уголовку из-за угрозы убийством. / Политтехнологи и чиновники анализируют конфликт в сквере: мы столкнулись с другим формированием толпы. / В свердловском минприроды не знают, куда девать пластик. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»