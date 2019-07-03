Политтехнологи и чиновники анализируют конфликт в сквере: мы столкнулись с другим формированием толпы

Майские события вокруг храма-на-драме усложнили задачу властям тем, что там были задействованы неизученные ими формы толпы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня политтехнолог Андрей Мозолин, представляя свою монографию «Аналитический конструктор: методы решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере».

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», он отметил: «Чтобы понимать события на поляне, надо понимать законы этой поляны». Есть субъекты, действия которых можно предсказать: глава города, дума. Но в данном случае участвовал ещё один субъект: «неустановленная» толпа, за руководство которой никто на себя ответственность не взял. «Мы столкнулись с другим формированием толпы как таковой – ни с административным ресурсом, ни с организационным, и пока мы не поймем, на каких основах она формируется, сложно анализировать», – считает Мозолин.

Эксперт добавил, что кейс со сквером показал то, что «так можно» – серьезного наказания никто не понес, а сквер отстояли: «Где-то это будет памятник Ленину, где-то экология, где-то неосторожное слово чиновника. Екатеринбург создал прецедент».

Первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев добавил, что общественные процессы многократно ускорились, и «революцию сейчас устроить куда легче, чем десять лет назад».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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