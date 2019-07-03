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Среда, 3 июля 2019, 12:01 мск

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Екатеринбургские неонатологи поддержали флешмоб в защиту медиков, обвиняемых в убийстве новорожденного

Фото: Екатеринбургский клинический перинатальный центр

Сотрудники екатеринбургского перинатального центра поддержали акцию медиков всей страны в защиту главврача калининградского роддома Елены Белой и реаниматолога-неонатолога Элины Сушкевич, которых обвиняют в убийстве новорожденного.

«Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Элина сможет продолжать работать также самоотверженно, как и раньше. Акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и другие специалисты ежедневно работают на пределе возможностей, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока. Доктора любят свою работу и маленьких пациентов. Подчас они отдают им все свое время и энергию», – такое обращение опубликовали екатеринбургские врачи в соцсетях перинатального центра. К обращению они прикрепили фото, где держат плакаты с текстом.

Акция неонатологов в поддержку Сушкевич и Белой

Следователи считают, что Сушкевич и Белая виновны в смерти новорожденного, вес которого при рождении был 700 грамм – якобы они сговорились погубить ребенка ради статистики. «Новый День» ранее публиковал комментарии уральских медиков, которые объяснили, почему это дело – «набор бреда».

Екатеринбург, служба информации

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело врачей: Сушкевич и Белая,

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