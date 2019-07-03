ЦИК: нарколог Олег Забродин не будет участвовать в довыборах в Серове

Главный внештатный нарколог Свердловской области, начальник областного госпиталя ветеранов войн Олег Забродин не будет участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому округу от Партии пенсионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», окончательно ясно это стало на сегодняшнем заседании ЦИК. Секретарь комиссии Майя Гришина доложила, что партия представила пакет документов на кандидатов по всем четырем «вакантным» округам, но в нем отсутствовало личное заявление от Олега Забродина. На следующий день Партия пенсионеров сообщила, что отзывает эту кандидатуру. Таким образом, кандидата по Серовскому округу у них нет. «У ЦИК нет оснований включать в список кандидата Забродина», – резюмировала Гришина.

Напомним, в выходные на сайте Партии пенсионеров появилось сообщение, что Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость на довыборах в Серове будет представлять именно Олег Забродин. На сайте говорится, что решение об этом было принято на заседании президиума центрального совета партии, прошедшем 28 июня в Москве. Сам Олег Валентинович вчера эту информацию «Новому Дню» не подтвердил.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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