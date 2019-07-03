КПРФ нашло соперника для Смирнова и Головина в борьбе за кресло в заксо

Соперником единоросса Владимира Смирнова и «яблочника» Дмитрия Головина в борьбе за кресло депутата заксобрания от Орджоникидзевского района от КПРФ станет бывший кандидат в гордуму Андрей Пиняжин. Как сообщил в соцсети персек обкома Александр Ивачев, такое решение было принято сегодня на заседании бюро Свердловского обкома КПРФ. Андрей Пиняжин родился в 1974 году. Сейчас работает заместителем директора по строительству ООО «Полимерная кровля». В 2017 году баллотировался от КПРФ на выборы депутатов думы Сысертского городского округа. Выборы проиграл. В 2018 году был выдвинут КПРФ в городскую думу Екатеринбурга по одномандатному избирательному округу № 14. Также проиграл.

Екатеринбург, служба информации

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