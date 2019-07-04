Предбанкротному ГУПСО «Газовые сети» выдадут бюджетных денег

ГУП СО «Газовые сети» получит финансирование из бюджета Свердловской области. Предприятию помогут за счет государственной региональной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». Информацию «Новому Дню» подтвердил глава областного минЖКХ Николай Смирнов. Еще в мае прошло заседание межведомственной комиссии эффективности управления государственной собственностью Свердловской области, на котором министерству поручили рассмотреть возможность выделения финансовой поддержки из казны региона.

«Решение положительное, надо поддерживать. Нас не волнует, сколько они хотят, мы знаем потребность. В пятницу будет следующее совещание межведомственной комиссии у [вице-губернатора Алексея] Орлова, там решим», – сказал собеседник агентства.

Напомним, ГУП СО «Газовые сети», которым руководит Геннадий Вечканов, находится в предбанкротном состоянии – руководство даже подавало заявление в Арбитражный суд с просьбой признать собственную финансовую несостоятельность, несмотря на то, что у ГУПа есть активы на общую сумму около трех млрд рублей. При этом дебиторская задолженность компании составляет свыше 227 млн рублей, кредиторская – 433 млн рублей. Убытки предприятия по итогам 2018 года составили около 98 млн рублей. В самих «Газовых сетях» объяснили, что причиной тому послужили объекты незавершенного строительства, «работы по которым завершены в 2018 году, а профинансированы в 2017 году», налоговые санкции и доначисления налогов за 2015-2017 годы, низкий тариф на газ, который не покрывает издержки предприятия на поставки СПГ, а также сомнительные долги.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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