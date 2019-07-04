В Екатеринбурге новый случай кори: пришлось прививать весь подъезд

В Екатеринбурге в Юго-Западном районе зарегистрирован новый случай кори. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в одной из многоэтажек на улице Постовского заболела девятилетняя девочка.

Корь заподозрили врачи детской поликлиники, однако мать ребенка предъявила прививочный сертификат, в котором было указано, что девочка от кори привита. Тем не менее, диагноз «корь» уже официально установлен, с жильцами подъезда работают медики – объявлена поголовная вакцинация детей и взрослых.

Что до прививочного сертификата заболевшей девочки, то врачи в неофициальном комментарии говорят, что он, скорее всего, был подделан.

Екатеринбург, Елена Васильева

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