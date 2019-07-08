В Екатеринбурге в многоэтажном доме объявлен карантин по кори: заболел привитый взрослый

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга новая вспышки кори. В одной из многоэтажек на улице академика Постовского зарегистрировано уже двое заболевших – ребенок и взрослый. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по всему дому объявлен карантин. Всех жильцов массово прививают.

Напомним, на прошлой неделе в этом доме заболела корью девятилетняя девочка. А на днях стало известно, что с таким же диагнозом госпитализирован один из ее родителей. Причем взрослый был привит от кори в детстве. По словам жителей дома, карантин объявлен до 27 июля. Врачи ежедневно обзванивают людей, чтобы контролировать состояние их здоровья.

Напомним, ситуация по заболеваемости корью обострилась в Екатеринбурге с декабря прошлого года. В городе зарегистрировано свыше 70 случаев кори. Медики купировали два очага инфекции – в Академическом и Железнодорожном районах. Однако распространение кори продолжается за счет непривитых мигрантов и случаев завоза инфекции от вернувшихся домой отпускников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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