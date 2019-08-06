На Сортировке врачи выявили новый случай кори – в семье мигрантов

В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори. Заболел ребенок из семьи мигрантов, проживающих в многоэтажном доме на улице Автомагистральной. Информацию подтвердили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. В жилом доме объявлен трехнедельный карантин, всех жильцов ждет массовая вакцинация.

Напомним, ситуация по заболеваемости корью обострилась в Екатеринбурге с декабря прошлого года. В городе уже зарегистрировано свыше 70 случаев кори. Медики купировали два очага инфекции – в Академическом и Железнодорожном районах. Однако распространение кори продолжается за счет непривитых мигрантов и случаев завоза инфекции от вернувшихся домой отпускников.

Так, в июле вспышка кори случилась в многоэтажке на улице академика Постовского. Там заболела девятилетняя девочка, у которой, по некоторым данным, был поддельный прививочный сертификат. Впоследствии корью заразился один из ее родителей, причем взрослый был привитым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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