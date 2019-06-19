В Екатеринбурге вторая волна кори – теперь из-за мигрантов

В Екатеринбурге сохраняется угроза эпидемии кори. С декабря прошлого года в городе зарегистрирован 71 случай болезни, купированы два очага инфекции. Если зимой медики боролись с распространением кори в Академическом, то с апреля по июнь наибольшее количество больных выявлено в Железнодорожном районе. Источником инфекции становятся непривитые трудовые мигранты.

Как рассказал сегодня на заседании комиссии гордумы по здравоохранению начальник горздрава Денис Демидов, весной вспышка инфекции была в школе № 119, где корью заболели 14 детей в восьми классах. Всего в Железнодорожном районе зарегистрировано 28 случае кори, и 85% заболевших – это граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. У большинства из них не было прививок, хотя в городе идет активная информационная кампания – распространяются листовки на родном языке мигрантов, проходили встречи с диаспорами. За последние четыре месяца выездные бригады медиков привили около 4 тысяч гастарбайтеров, но этого недостаточно, подчеркнул Демидов. Он отметил, что работодатели скрывают реальное число иностранных работников, а дети мигрантов, как правило, не прикреплены к местным поликлиникам, где им могут бесплатно поставить прививку. Например, чтобы врачи попали на территорию овощебазы №4, потребовалось вмешательство мэрии и прокуратуры.

Начальник Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина добавила, что необходимо на законодательном уровне обязать работодателей контролировать вакцинацию иностранных работников. У надзорного органа такой власти нет, санврачи могут выдавать лишь предписания. Сейчас трудовых мигрантов обязательно проверяют только на ВИЧ-инфекцию и туберкулез.

«В Екатеринбурге ситуация по-прежнему напряженная. Если в муниципалитете регистрируются пять случаев кори – это уже чрезвычайная ситуация. Сейчас появился новый риск завоза инфекции. Недавно с подозрением на корь госпитализирована женщина, которая вернулась с отдыха в Турции. Поэтому гарантировать, что болезнь не будет распространяться дальше, мы не можем», – заключила Елена Потапкина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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