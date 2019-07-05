В Солнечном построят бассейн, ледовую арену, школу и сад-ясли

Администрация Екатеринбурга утвердила проекты межевания и планировки микрорайона Солнечного.

Согласно этим документам, на участке площадью 7,65 га между улицами Чемпионов, Счастливой и двумя пока безымянными проездами ООО «Генеральный застройщик района Солнечный» построит спортивный комплекс с бассейном, ледовую арену, школу на тысячу мест, а также детский сад-ясли, который сможет принять 350 малышей. Кроме того, в этом квартале появится парковка.

Оба этих проекта, как пояснили в департаменте информационной политики администрации города, утверждены с учетом результатов общественных обсуждений.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2017 года в Солнечном был открыт детский сад на 350 мест.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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