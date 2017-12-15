В Солнечном открыли большой детский сад с группами для малышей от 2 лет (ФОТО)

В микрорайоне Солнечный сегодня состоялось открытие первого детского сада на 350 человек, в котором есть группы для малышей от 2 лет. Типовой проект специально для Солнечного дорабатывали дизайнеры, поэтому в садике много интересных нюансов – начиная от авторского ландшафта на улице, заканчивая графитовыми стенами внутри, на которых можно рисовать. Ходить в детсад будут дети из разных микрорайонов Чкаловского района.

Садик «Солнечный лучик» – первый соцобъект в микрорайоне Солнечный. Сад рассчитан на 14 групп, в которые будут ходить 350 детей. Из них 4 группы – для малышей от 2 лет. Несмотря на то, что проект здания – типовой, строителям удалось сделать детсад непохожим не другие. К работе над проектом генеральный застройщик Солнечного компания «Форум-групп» привлекала дизайнеров. Отсюда появились необычное цветовое решение помещений, цветовая фотопечать, умная навигация и другие элементы. На стенах для детей сделали огромные графитовые доски, на которых можно рисовать. А во дворе детсада положили рулонные газоны с цветниками, которые будут красиво цвести летом.

Открыли детский сад праздничным концертом, на котором выступили самые маленькие жители Солнечного. Именно они будут главными критиками в работе садика.

Как отметил сегодня на открытии глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, «Солнечный лучик» – первый соцобъект в микрорайоне, а поэтому к его строительству было приковано повышенное внимание.

«Четыре года назад мы только первый камень в застройке Солнечного закладывали, а сегодня тут живут семьи с детьми и семьи, которые планируют детей. Для них важно, чтобы такие объекты появлялись, – отметил Якоб. – Мне нравится такое решение типового садика. Тут много элементов, которые я в детсаду вижу впервые. Ландшафтное решение смотрели летом еще, и, думаю, родители с детьми весной его оценят. Прекрасные условия для детей».

Во время открытия детского сада представители горадминистрации также рассказали, что в следующем году в Солнечном начнут строить школу, которая сможет вместить до 1200 учеников. Как и в случае с садиком, применяться будут современные технологии и дизайнерские решения. Кроме учебных помещений будут продуманы зоны отдыха, уличная территория и прочие удобства для учащихся. Вместе садик, школа и хоккейная арена с интернатом (которые также будут строиться в Солнечном) составят спортивно-образовательный кластер.

«При строительстве садика мы ставили перед собой задачу не только сделать все технологично, но и удобно, комфортно, красиво для жителей района и детей. Поэтому здесь такие решения, – отметил заместитель гендиректора компании – генерального застройщика микрорайона Солнечный «Форум-групп» Сергей Мямин. – Строительство детского сада компания «Форум-групп» сопровождала на протяжении всего цикла. Нанимали проектировщиков, принимали решения, вкладывали свои деньги, нанимали дизайнеров. Помогали совместно со всеми уровнями властей привлекать финансирование. И это один из примеров совместной работы, частно-государственного партнерства. Школа будет строиться по такому же принципу».

По словам Сергея Мямина, строительство школы начнется уже в 2018 году. Не исключено, что к 1 сентября 2019 года дети Солнечного пойдут учиться в новые классы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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