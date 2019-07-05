В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты, которая присваивала лотерейные билеты

В Екатеринбурге стартует суд над экс-руководителем отдела продаж свердловского филиала «Почты России». Женщину обвиняют в том, что она присваивала лотерейные билеты и получала по ним выигрыши. Судить будут женщину 1965 года рождения по статье ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По своим служебным обязанностям, сотрудница почты должна была утилизировать нераспространенные лотерейные билеты, но вместо этого женщина забирала их себе, следила за розыгрышами и забирала выигрыши. Следствие считает, что в 2017-2018 годах она присвоила 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей за 1 билет. То есть ущерб для «Почты России» составил более 2,1 млн рублей. Сколько женщина успела выиграть по этим билетам, не раскрывается. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

В Екатеринбургском зоопарке родилась летучая лисица (ФОТО). / На Сортировке до сентября 2020 года закрывают дорогу из-за строительства многоэтажки. / Водителя «Хонды», который сбил людей на тротуаре, отправили обратно в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»