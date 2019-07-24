Сотруднице «Почты России», присвоившей лотерейные билеты, вынесли приговор

В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-начальнице отдела продаж «Почты России» Надежде Н. Женщина завладела лотерейными билетами, чтобы получать по ним выигрыши. Общая сумма ущерба – 2,1 млн рублей. Суд признал ее виновной в «Присвоении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения» ( ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина в течение полугода – с декабря 2017 по март 2018 – оставляла у себя лотерейные билеты, которые поступали в ее отдел для списания и утилизации.

«Согласно условиям заключенного договора, филиал «Почты России» обязан был еженедельно производить закрытие текущего тиража, передачу отчетов по результатам распространения, а также утилизацию нереализованных билетов», – сказано в сообщении.

Обвиняемая присвоила 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей за 1 билет. «Впоследствии она использовала билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши», – добавили в ведомстве.

Свою вину женщина признала. Ей назначили 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Служба информации

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