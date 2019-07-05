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Пятница, 5 июля 2019, 15:22 мск

Новости Екатеринбург

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В котокафе в Екатеринбурге завелась Универсиада. И у нее лапки (ФОТО)

В Екатеринбургском котокафе проекта Meow Gallery завелась Универсиада – так назвали новую питомицу. Имя для голубоглазой сиамской кошки придумали спонтанно, а поводом послужило то, что Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады летом 2023-го, то есть в год своего 300-летия.

В котокафе рассказали, что сокращенно кошку называют Уни. Она уже готова встречать гостей. Кошки из Meow Gallery ищут постоянный дом, так что кто-то сможет стать хозяином Универсиады.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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