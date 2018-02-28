Пират любви Шурик, обаяшка Мот и толстячок Петюня: в новом кото-кафе «Мяу» можно усыновить питомца (ФОТО, ВИДЕО)

1 марта в России отмечают День кота, и мы знаем, где лучше всего провести этот праздник, – в Екатеринбурге открылось новое кото-кафе «Мяу», где можно не только погладить пушистые животы, но и выбрать кота себе домой. Отличие «Мяу» от остальных подобных заведений – в том, что здесь живут бездомные животные. Каждый из них ждет своих хозяев.

Кафе для бездомных котов

Открывая двери тайм-кафе «Мяу», будьте готовы, что вас еще на пороге атакует стая мурчащих хвостатых. Активный подросток Дастин прыгает сразу на плечи, Руслан лезет в рюкзак, чтоб отправиться домой, а Шурик старается очаровать своим брутально «подмигивающим» ухом, ведь не зря хозяйки кафе называют его пиратом любви.

«Мяу» – оффлайн-кафе создательниц проекта по пристрою бездомных животных Meow Gallery Валентины Конышевой и Дарьи Полянской. Уже более трех лет девушки через соцсети занимаются поиском семей для котов – и успешно. За это время на свой собственный диван в тепло отправились сотни котов и кошек. Но девушки решили, что надо развиртуализироваться и открыть заведение, куда можно будет приходить для личного знакомства с питомцами, а также просто для общения.

Тайм-кафе «Мяу» находится не в самом проходном месте – на набережной Рабочей Молодежи, 45 (стык с Макаровским мостом). Но и это помещение было найти непросто, признаются кураторы проекта.

«С 2016 года вынашивали идею сделать что-то более весомое, не только виртуально вести свою деятельность. И пришло в голову открыть кото-кафе. Долго искали помещение в аренду, никто не хотел брать нас с котами. В итоге открылись только 22 декабря 2017 года. С конца декабря мы уже пристроили 12 питомцев только через «Мяу»: 9 в январе и 3 в феврале, – рассказала одна из кураторов проекта Meow Gallery и тайм-кафе «Мяу» Валентина Конышева. – Первыми гостями были те, кто с нами в соцсетях, – наша передержка, хозяева наших уже пристроенных котов. Сейчас есть случайные прохожие, которые идут мимо, видят вывеску «Мяу», котов на окнах, заходят и остаются часами. Семьи с детьми из соседних дворов приходят. Идут те, кто не может дома завести кота из-за аллергии или еще чего-то. Каждый новый гость – это потенциальный хозяин животного или друг хозяина – ведь он придет вечером, расскажет кому-то про наше кафе, и придут новые гости».

Сегодня в «Мяу» живут 10-14 котов. Точное число назвать сложно, потому что питомцев постоянно «усыновляют» и кураторы не всегда успевают на их место привезти новичков. У каждого кото-работника (а коты сами зарабатывают себе на корм, общаясь с посетителями, – уверены кураторы) – свой темперамент, характер и история, часто непростая. Например, обаяшка Мот – молодой кот, который всю зиму жил на крыше дома в частном секторе. Мота подкармливали, но в тепло не брали, поэтому удивительно – как кот сохранил свои уши, лапы и хвост. А Петюня, который сегодня напоминает кото-шар, был совсем не таким, когда его нашли: бедный кот был истощенным, с поврежденной шкурой, изодранной другими котами или собаками. Сегодня Петюня – звезда кафе, которому каждый хочет почесать живот. Или Шурик – пират любви – охотник за дамскими сердцами.

К слову, первыми домой из «Мяу» уехали те, кого через соцсети Meow Gallery не могли пристроить по полгода. По фотографиям в соцсетях люди редко реагируют на «дворовых» черно-белых, полосатых котов. А вживую пушистые кото-работники могут очаровать своим характером. «Человек приходит один раз, погладит, посмотрит. Кот ему нравится, он возвращается, присматривается. А потом уже не может уйти без этого кота, – рассказывает Валентина. – Поэтому питомцы в кафе «Мяу» меняются довольно быстро. На место тех, кого забирают, мы привозим котов из передержки – сейчас у нас 135 котов более чем в 90 приемных семьях. Все они ждут, когда их заберут домой навсегда».

«Мяу» работает по принципу антикафе: вы платите за время, проведенное здесь. А в ответ получаете чай, печеньки, а главное – 10-14 кошек «в придачу». Все животные в кафе прошли лечение, вакцинацию и карантин – они полностью здоровы, поэтому в «Мяу» можно смело идти с детьми. Тем более что для малышей здесь регулярно будут проводить мероприятия – мастер-классы по рисованию, живописи и так далее. Впрочем, и для взрослых будет своя афиша: дни общения с ветеринарами, мастер-классы по хинди и тому подобное.

Тайм-кафе «Мяу» работает со вторника по воскресенье с 12 до 20 часов. Находится оно по адресу: Набережная Рабочей молодежи, 45, – это всего в трех минутах ходьбы от Ельцин-центра. Расписание мероприятий в «Мяу» можно найти в группе кафе «ВКонтакте».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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