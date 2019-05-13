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Понедельник, 13 мая 2019, 13:54 мск

Новости Екатеринбург

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В Telegram появились стикеры с котами из Екатеринбурга, которые ищут дом

Авторы благотворительного проекта Meow Gallery из Екатеринбурга создали стикер-пак для Telegram. Автором рисунков стала иллюстратор Екатерина Суворова, а прототипами для стикеров – подопечные проекта, которые ищут дом.

«Сatherine.suv нарисовала для нас котиков, все прототипы настоящие и срисованы с котов Meow Gallery. Пожалуйста, устанавливай и рассылай друзьям, это тоже помощь кошачьей корпорации, ведь, чем больше людей о нас узнаю, тем больше возможностей для вовлечение в доброе дело. Такая легкая помощь под силу каждому», – пишут авторы проекта в соцсетях.

Установить стикер-пак можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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