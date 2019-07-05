Сотрудница красноярского театра умерла после прогулки в дендрарии в Екатеринбурге – ее укусил клещ

Сотрудница Красноярского театра имени Пушкина умерла после прогулки в екатеринбургском дендрарии, где ее укусил клещ.

Работница костюмерного цеха Мария побывала на Урале в середине прошлого месяца – с 17 по 23 июня театр был с гастролями в Екатеринбурге. «В свой выходной она поехала в ваш дендрарий, и там ее укусил клещ. Она обратилась в больницу в Екатеринбурге, получила медпомощь. Она до последнего дня работала – была на закрытии сезона 28 июня, на банкете, наверно, она не пила никакие антибиотики, которые были выписаны. К тому же мы не знаем, какие у нее были сопутствующие заболевания, хотя у клеща был боррелиоз – это подтвердил анализ в лаборатории. Наш профком оказал содействие, там была денежная компенсация для покупки медикаментов. Но ей стало значительно позже плохо – прошло две недели с момента возвращения, а 28 июня мы уходили в отпуск. Неделя прошла, мы не знаем, что было за это время, а вчера она впала в кому и умерла», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь театра Мария Сикора.

Она также уточнила, что точная причина смерти сотрудницы театра неизвестна коллегам, ее могут знать только родственники Марии – муж сотрудницы костюмерного цеха также работает в театре имени Пушкина, однако от контактов от СМИ он воздерживается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

Депутаты втайне решили оценить отчет Высокинского (ФОТО). / В котокафе в Екатеринбурге завелась Универсиада. И у нее лапки (ФОТО). / Жители многоэтажки засекли похитителя велосипедов, орудующего на Ботанике (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»