Клещи покусали 28 тысяч свердловчан, 228 попали в больницу с подозрением на энцефалит

В Свердловской области клещи с начала сезона покусали уже более 28 тысяч человек, в том числе 5213 детей. С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировано 228 человек, с подозрением на боррелиоз – 353.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, показатели этого сезона не отличаются от среднемноголетних. Самые активные клещи – в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, в Асбесте и Тугулыме.

«На сегодняшний день с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 228 человек (диагноз подтвержден у 32 человек, в том числе у 5 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 353 человека (подтвержден диагноз у 164 человек, в том числе у 32 детей)», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В лабораториях исследовано 10 882 особей клещей, снятых с людей, антиген (РНК) вируса клещевого энцефалита обнаружен в 176 пробах (1,6%). Боррелиоз обнаружен в 33% проб.

Врачи напоминают, что для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травматологический пункт. Если сделать это невозможно, присосавшегося к телу клеща можно удалить самостоятельно и доставить для исследования на инфекции.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе скончалась сотрудница Красноярского театра имени Пушкина, которую во время прогулки в екатеринбургском дендрарии укусил клещ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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