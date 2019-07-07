В Академическом ребенок бросился под колеса иномарки

Накануне днем в Академическом произошло ДТП возле дома на улице Павла Шаманова, 9. Водитель Subaru Impreza наехал на пятилетнего мальчика. К счастью, травмы оказались не слишком серьезными. «На месте происшествия пятилетний мальчик осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и доставлен ДГКБ № 9 с предварительным диагнозом «Рваная рана левой брови», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбурге.

За рулем иномарки был 37-летний мужчина. Он рассказал гаишникам, что малыш выскочил на проезжую часть неожиданно – из-за припаркованных автомобилей, поэтому совсем избежать наезда на ребенка не удалось. «Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – добавили в Госавтоиснпекции.

Напомним, что восстановить хронологию событий будет несложно. Как уже писал «Новый День», вся территория Академического просматривается с помощью камер видеонаблюдения, в центре безопасности круглосуточно дежурят два диспетчера и один инженер, по запросам полиции они предоставляют записи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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