Погорельцев с Вайнера временно поселят в общежитии УГГУ

Три жильца дома на улице Вайнера, пострадавшего от пожара в прошлую пятницу, будут временно размещены в общежитии Уральского горного университета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, остальные пока устроились у своих родственников и знакомых. В дальнейшем пострадавшим может быть предоставлено жилье из маневренного фонда. Сроки ремонта здания, которое является объектом культурного наследия, пока не установлены.

Напомним, здание по адресу Вайнера, 9а, загорелось вечером в пятницу, 5 июля. Огнем были повреждены три жилых квартиры и балконы. Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. При обследовании соседнего подъезда горящего дома пожарные на пятом этаже обнаружили лежащего мужчину. Ему дали маску дыхательного аппарата и вывели из дома, а затем передали медикам для осмотра. Состояние мужчины удовлетворительное. Пожарные также спасли кота, животное пришлось буквально откачивать.

Всего в тушении были задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники, 75 человек. Причина пожара устанавливается. Загоревшееся здание – дом Горсовета № 5 «Дом-коммуна», образец коммунального жилого дома в стилистических формах конструктивизма, было построено в 1930 году, включено в список объектов культурного наследия.

Екатеринбург, служба информации

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