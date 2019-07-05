Пожар в центре Екатеринбурга: загорелся дом-исторический памятник. Обновлено (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера в эти минуты горит дом – памятник исторического наследия. Пожар охватил уже три этажа. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, судя по всему, пожар начался с одного из балконов, перекинулся на другие.

На месте работают пять пожарных машин, судя по сирене, подъезжает еще спецтехника. Скорых пока на месте нет. Вокруг собралась толпа зевак, но о пострадавших не слышно. Загоревшийся дом – это дом Горсовета №5 «Дом-коммуна», образец коммунального жилого дома в стилистических формах конструктивизма, был построен в 1930 году, включен в список объектов культурного наследия.

Отметим, что в здании находятся жилые квартиры и офисы.

Во время тушения прорвало шланг, зевак залило водой.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что идет эвакуация людей из здания. Горят балконы на 3, 4 и 5 этажах.

По данным нашего корреспондента, очаг находился на третьем этаже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

Уволен директор «Газовых сетей». / ФСБ добивается ареста помощника полпреда президента в УрФО. / Тротуар впитывает молоко и пиво. Екатеринбургские чиновники продемонстрировали свойства новых пешеходных дорожек (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»