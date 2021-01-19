За несогласованный ремонт старинного дома на Вайнера заказчик заплатит штраф

МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что организовало работы по ремонту помещений пятого этажа исторического здания по Вайнера, 9а, без разрешения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в июле 2020 года специалист отдела государственного надзора за ОКН посетил здание и обнаружил, что на пятом этаже идет ремонт. Работы проводило ООО «Юнивест-Строй» по заказу МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту».

Подрядчик демонтировал дверные коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, сбил штукатурку с поверхности кирпичных и деревянных стен, потолков, разобрал покрытия полов, облицевал стены гипсокартонными листами. «Эти несогласованные работы создавали угрозу причинения вреда объекту культурного наследия, могли оказать негативное воздействие на предмет охраны», – пояснили в облсуде.

В отношении МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Ленинский райсуд. В ноябре 2020 года суд привлек управление к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране ОКН и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Учреждение не согласилось и обжаловало постановление в Свердловском областном суде.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что нарушение имело место. Но при этом счел, что штраф в размере 200 тысяч рублей не соответствует степени вины лица, привлеченного к ответственности. Размер штрафа был снижен до 100 тысяч рублей.

Напомним, 5 июля 2019 года в старинном здании на Вайнера, 9а случился пожар. Огнем были повреждены три жилые квартиры и балконы. Быстрому распространению огня способствовали особенности строения: пустотные перекрытия и перегородки в здании. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Но проводить большинство работ без согласования с экспертами по охране памятников было нельзя. Разрешено было только восстановить тепловой контур дома, чтобы подключить его к отоплению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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