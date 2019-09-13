В горевшем доме-памятнике на Вайнера окна на зиму могут заколотить досками (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в дом на Вайнера, 9а, где в начале июля случился пожар, прибыла специальная комиссия. Чиновники из администрации Ленинского района проверили, как коммунальщики подключили воду и электричество к пострадавшим от огня квартирам.

Сейчас стоит вопрос о подготовке помещений к отопительному сезону. «Отопительный сезон согласно постановлению главы города начинается с 16 сентября в Екатеринбурге. В Ленинском районе квартал улицы Вайнера попадает в запуск в четвертый этап – это 27-30 сентября. До этого времени управляющая компания в рамках договора управления обязана содержать общее имущество: закрыть контур, заполнить оконные блоки, в каком виде это будет рекомендовано в предварительном заключении. И без срывов срока запустить отопление», – говорит заместитель главы администрации Ленинского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Юрий Мальцев.

Юрий Мальцев

Генеральный директор «УК Народная» Виктор Старокожев отметил, что в рамках противоаварийных мероприятий окна квартир, где был пожар, возможно, заколотят досками или фанерой. Сейчас коммунальщики ждут заключения от экспертов, так как дом является объектом культурного наследия. «Если бы не было такого понятия, как памятник архитектуры, то мы бы уже сегодня все закрыли и запустили бы отопление. А из-за этого ограничения мы не имеем права приступать к работе, если не будет заключения экспертов. Они готовят заключения, что можно в аварийный период сделать. После этого они будут давать заключение, делать проект, составлять смету. И уже только после этого можно будет приступить к работе», – дополнил руководитель «УК Народная».

Виктор Старокожев

Напомним, пожар случился 5 июля. Огнем были повреждены три жилые квартиры и балконы. Быстрому распространению огня способствовали особенности строения: пустотные перекрытия и перегородки в здании. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной пожара оказался неисправный электроприбор. «По заключению пожарно-технических экспертиз, причинной пожара послужило тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работ электросети на балконе квартиры 3 этажа», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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