Погорельцы с Вайнера рассказали, как идет ремонт: к отопительному сезону обещали вставить окна (ФОТО, ВИДЕО)

Пострадавшие от огня балконы дома № 9а на улице Вайнера планируют застеклить к началу отопительного сезона. Об этом «Новому Дню» рассказал один из погорельцев. «Администрация берет на себя восстановление теплового контура – это означает, что окна вставят, чтобы дом можно было подключить к отоплению. Восстановление перекрытий, чтобы в доме было безопасно. Внешнюю часть они хотят восстановить в течение месяца, потому что в сентябре дом должен быть готов к запуску отопления. Здесь завязан комитет по памятникам архитектуры. Дом является объектом культурного наследия», – рассказал собственник горевшей квартиры Федор Ключников. Он предполагает, что к остальным восстановительным работам городские власти приступят к весне следующего года.

Дом-памятник на Вайнера после пожара

В администрации Екатеринбурга пояснили, что, поскольку речь идет о доме-памятнике, представители района должны обратиться к главе города с просьбой о выделении на восстановительные работы средств из резервного фонда. «Отопление включим в любом случае», – заявила руководитель пресс-службы мэрии Виктория Мкртчян. В администрации Ленинского района обещали дать комментарий позже.

Напомним, пожар случился 5 июля. Огнем были повреждены три жилые квартиры и балконы. Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки в здании. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате у Федора сгорели зимние и осенние вещи, мебель не подлежит восстановлению, так как ее залили при тушении огня. Вся квартира покрылась толстым слоем копоти, а электрика пришла в негодность. Потому мужчина теперь вынужден пользоваться съемным жильем.

На данный момент причина пожара неизвестна. Федор Ключников предполагает, что неизвестные лица допустили неосторожное обращение с огнем. Поэтому он ищет очевидцев, которые видели, как началось горение. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что, по предварительной информации, результаты экспертизы должны появиться в конце августа – начале сентября. Но сроки могут сдвинуться.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

В день выборов в 14 городах Серовского округа появятся КОИБы. / В микрорайоне Синие Камни появилась горячая вода. / Поклонская после визита на Урал рассказала о страшной болезни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»