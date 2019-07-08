Президент фонда «Здоровье нации»: «Не удивляйтесь, что дети болеют раком – их кормят фальсификатом»

Президент фонда «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на «Иннопроме» в Екатеринбурге рассказал о том, что только по официальным данным в России фальсифицированы 5% продуктов питания. «Это статистика Роспотребнадзора, а в реальности – в 6-10 раз больше. Это по данным независимых организаций. Фирмы-фантомы поставляют в детсады и школы продукты, а при фактической проверке оказывается, что их не существует вовсе. Не удивляйтесь, что дети болеют раком – их кормят фальсифицированным продуктом. Миллионы бумажных сертификатов – черно-белых ксерокопий – без возможности проверить их подлинность. Не верю, что в Екатеринбурге может продаваться свежее белорусское молоко. Коллеги из Беларуси говорят, что невозможно это физически», – сказал эксперт.

Статистику подтвердил и представитель министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Андрей Князев. Он указал, что в 2017 году 59% проб продуктов, отобранных в торговых сетях Свердловской области, оказались фальсифицированными. По итогам 2018 года статистика несколько снизилась, но результат тоже неутешительный. Подделки – 49% продуктов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

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