Больше четверти уральцев неправильно едят и толстеют

В Свердловской области подвели итоги диспансеризации за полгода. Медобследование прошли 423 тысячи жителей региона, у которых выявили 45 тысяч заболеваний. Диагностировано более 1,6 тысячи случаев сахарного диабета, 1,7 тысячи заболеваний органов дыхания, 366 случаев злокачественных новообразований, причем в 60 % – на ранних стадиях.

Также диспансеризация показала, что 27 % жителей региона неправильно питаются, что приводит к избыточной массе тела. Кроме того, низкая физическая активность зафиксирована у 20 % свердловчан. Вредные привычки – употребление алкоголя и табака – есть у каждого шестого.

Напомним, что диспансеризация проводится раз в три года для тех, кому исполнилось 18 лет, а начиная с 40 лет – ежегодно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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