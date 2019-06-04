Россияне продолжают бесконтрольно толстеть

Заболеваемость ожирением среди взрослых граждан России за последние пять лет увеличилась почти в два раза. Таковы данные, озвученные в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». По словам экспертов, число страдающих от лишнего веса будет только расти.

«В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом. При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением», – сообщает Роспотребнадзор.

Число подростков с болезненным лишним весом увеличилось в 1,3 раза. «Избыточный вес в детстве и юношестве ассоциируется не только с возрастанием риска ожирения и неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте, но и с рядом непосредственных проблем со здоровьем, например, гипертонией и резистентностью к инсулину», – говорится в тексте доклада.

К наиболее неблагополучным территориям относятся более 30 регионов страны. Среди них – Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, Санкт-Петербург, Алтайский край, республики Хакасия и Алтай, Омская область, Республика Бурятия, Новосибирская область, Красноярский край, Томская, Кемеровская и Иркутская области, Забайкальский край, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Краснодарский край, Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Кировская области, Удмуртская Республика, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Тульская, Смоленская, Орловская, Курская и Воронежская области, Республика Ингушетия.

Специалисты рекомендуют принять меры, направленные на улучшение качества питания россиян. В частности, планируется расширить лабораторный контроль качества и безопасности пищевой продукции, а также оценить ситуацию в сфере питания в различных субъектах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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