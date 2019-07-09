За полгода в Екатеринбурге стало на 8000 избирателей больше

В Екатеринбурге растет число избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, по состоянию на 1 июля в городе зарегистрирован 1 млн 085 тысяч 621 избиратель, что почти на восемь тысяч больше, чем в начале года. Наибольший прирост отмечен в Верх-Исетском (плюс 3 433 избирателя), Ленинском (плюс 2 243 избирателя) районах Екатеринбурга.

Но самым многолюдным по-прежнему остается Орджоникидзевский район (196 тысяч 076 избирателей), на большей части которого 8 сентября пройдут довыборы депутата заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11.

Екатеринбург, служба информации

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