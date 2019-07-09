СУГРЭС начинает летние профремонты: возможны перебои с горячей водой

Среднеуральская ГРЭС с 12 по 25 июля проведет ежегодные летние ремонтные работы на сетях.

В связи с этим возможны ограничения подачи горячей воды в северной части Екатеринбурга, Верхней Пышме и Среднеуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, в компании сделают все возможное, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей Екатеринбурга. Рассматривается возможность подключения дополнительных мощностей. «Возможно, ограничения горячего водоснабжения в Екатеринбурге будут, но не такие продолжительные и не массовые», – сообщили в ЕТК.

Верхняя Пышма, Среднеуральск, служба информации

Верхняя Пышма, Среднеуральск. Другие новости 09.07.19

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