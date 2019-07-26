На СУГРЭС закончили ремонт – в Среднеуральск и Верхнюю Пышму должна вернуться горячая вода

На Среднеуральской ГРЭС закончился ремонт, который начался две недели назад, 12 июля. Там заменили устаревшие насосы и арматуру, санировали водовод, подающий воду из Волчихинского водохранилища на СУГРЭС. Подача теплоносителя в магистральные сети Среднеуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга возобновлена.
«В настоящее время электростанция в полном объеме обеспечивает параметры теплоносителя в соответствии с графиками, заданными диспетчерами теплоснабжающих компаний», – сообщили в пресс-службе «Энел Россия».
Напомним, Екатеринбургская теплосетевая компания разработала схему поэтапного подключения горячей воды в микрорайонах Заречный, Уралмаш и Сортировка на время ремонта на СУГРЭС. Благодаря этому в значительной части города не вводились ограничения, но полностью компенсировать подачу воды не получилось. Горячей воды не было в Верхней Пышме, а также на некоторых улицах Эльмаша: Фрезеровщиков, Шефская, Совхозная, Краснофлотцев, Старых Большевиков, Корепина, Замятина, Донская, Даниловская, Балаклавский, Таганская, Красных командиров, Ползунова, Войкова, Энтузиастов.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 26.07.19
В Полевском разыскивают девятиклассника, пропавшего в апреле. / Осужденного экс-мэра Михаила Астахова перевели в другую больницу. / Со следующей недели гаишники начнут ловить пешеходов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»